06:18, 4 ноября 2025Мир

Бразильский наемник и его жена официально служат в Нацгвардии Украины

Бразильский наемник и его жена официально вступили в ряды Нацгвардии Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бывший бразильский военнослужащий и его жена официально вступили в ряды национальной гвардии Украины, пишет РИА Новости.

Экс-боец бразильской армии Густаво Островски Хуан опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) под ником g_ostrowski27 свою историю болезни от 26 ноября 2024 года. В ней говорится, что он числится солдатом воинской части 3102 НГУ (Нацгвардия Украины).

Соглано информации из социальных сетей, наемник находится на территории Украины с 25 января 2024 года: он активно делился кадрами и отмечал в геопозиции Тернополь, Днепропетровск, а также Донецкую народную республику (ДНР) и Харьковскую область.

Из его общих публикаций с супругой также можно узнать, что в Нацгвардии Украины служит жена бразильца — Адриана Маршалл Перейра. Она прибыла на Украину 24 июня 2024 года, а служебное удостоверение НГУ получила уже 23 августа. На одном из снимков она беременна. Дальнейшие фотографии в их аккаунтах подтверждают рождение ребенка.

Ранее в Сумской области уничтожили латиноамериканских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

