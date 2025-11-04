Дрон ВСУ разорвал стоявшую на коленях и крестившуюся женщину и попал на видео

Дрон ВСУ разорвал крестившуюся женщину и попал на видео. Запись опубликовал военкор Александр Симонов в Telegram.

На кадрах видно стоящую на коленях женщину, которая осеняет себя крестным знамением. В нескольких метрах от нее над землей завис беспилотник. Когда дрон приближается, женщина пытается прижать голову к плечам — в это время раздается взрыв.

По данным Симонова, видео было снято в Харьковской области. Предвидя возможные манипуляции со стороны Украины, военкор указал, что ролик был снят в российском тылу. «На наших тыловых дорогах целей для наших птичек нет. И быть не может», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ВСУ направили беспилотники для добивания выживших после удара по населенному пункту Алешки. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что этот акт показал настоящее лицо украинских властей.