Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:28, 4 ноября 2025Бывший СССР

Дрон ВСУ разорвал стоявшую на коленях и крестившуюся женщину и попал на видео

Удар дроном ВСУ по крестящейся на коленях женщине сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Дрон ВСУ разорвал крестившуюся женщину и попал на видео. Запись опубликовал военкор Александр Симонов в Telegram.

На кадрах видно стоящую на коленях женщину, которая осеняет себя крестным знамением. В нескольких метрах от нее над землей завис беспилотник. Когда дрон приближается, женщина пытается прижать голову к плечам — в это время раздается взрыв.

По данным Симонова, видео было снято в Харьковской области. Предвидя возможные манипуляции со стороны Украины, военкор указал, что ролик был снят в российском тылу. «На наших тыловых дорогах целей для наших птичек нет. И быть не может», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ВСУ направили беспилотники для добивания выживших после удара по населенному пункту Алешки. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что этот акт показал настоящее лицо украинских властей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Врач рассказал об опасности одностороннего использования наушников

    Путин подписал закон о круглогодичном призыве

    Назван кандидат на пост главнокомандующего ВСУ в случае отставки Сырского

    Представителей командного вида спорта из России впервые за три года допустили до турниров

    Скончался богатейший человек Великобритании

    Суд отказал россиянке в праве забрать ребенка у отца из Нидерландов

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Врач раскрыла главные принципы вечернего питания для крепкого сна

    Дрон ВСУ разорвал стоявшую на коленях и крестившуюся женщину и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости