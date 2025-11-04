Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 4 ноября 2025Мир

Еврокомиссия признала пытки в тюрьмах на Украине

ЕК признала пытки в тюрьмах Украины в ежегодном докладе по расширению Евросоюза
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Еврокомиссия (ЕК) признала, что на Украине в тюрьмах регулярно применяются пытки. Об этом говорится в ежегодном докладе о расширении Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.

В Брюсселе подчеркнули, что жестокое обращение с заключенными является одной из проблем пенитенциарной системы Украины. Отмечалось, что для ее соответствия требованиям ЕС следует проведение соответствующих реформ.

Ранее стало известно о беспокойстве европейских судов из-за состояния тюремной системы Украины. Сообщалось, что суды стран Европы все чаще не желают выполнять запросы об экстрадиции.

В конце ноября появилась информация о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к пыткам журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Об этом заявлял находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Врач рассказал об опасности одностороннего использования наушников

    Путин подписал закон о круглогодичном призыве

    Назван кандидат на пост главнокомандующего ВСУ в случае отставки Сырского

    Представителей командного вида спорта из России впервые за три года допустили до турниров

    Скончался богатейший человек Великобритании

    Суд отказал россиянке в праве забрать ребенка у отца из Нидерландов

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Врач раскрыла главные принципы вечернего питания для крепкого сна

    Дрон ВСУ разорвал стоявшую на коленях и крестившуюся женщину и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости