Еврокомиссия признала пытки в тюрьмах на Украине

ЕК признала пытки в тюрьмах Украины в ежегодном докладе по расширению Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) признала, что на Украине в тюрьмах регулярно применяются пытки. Об этом говорится в ежегодном докладе о расширении Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.

В Брюсселе подчеркнули, что жестокое обращение с заключенными является одной из проблем пенитенциарной системы Украины. Отмечалось, что для ее соответствия требованиям ЕС следует проведение соответствующих реформ.

Ранее стало известно о беспокойстве европейских судов из-за состояния тюремной системы Украины. Сообщалось, что суды стран Европы все чаще не желают выполнять запросы об экстрадиции.

В конце ноября появилась информация о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к пыткам журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Об этом заявлял находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.