Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:26, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

На Украине заявили о причастности СБУ к пыткам журналиста Гонсало Лиры в тюрьме

Депутат Верховной Рады Дубинский заявил, что СБУ пытала журналиста Гонсало Лиру
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к пыткам американского блогера и журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Получили неопровержимые доказательства пыток в Харьковском СИЗО американского гражданина и блогера Гонсало Лиры», — написал Дубинский. Кроме того, журналисту грозили сломать ребра и нанести другие тяжелые травмы, добавил депутат.

В январе глава МИД России Сергей Лавров указал на вседозволенность Украины. Он подчеркнул, что никто не высказался о том, что Киеву можно «мучить до смерти американцев в тюрьме».

12 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что Лира умер в украинской тюрьме. Карлсон утверждал, что Лиру, осужденного за критику правительства президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, пытали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Министерство обороны анонсировало ответ на удары ВСУ дальнобойным оружием Запада по России

      РФС выдвинул министра спорта России Дегтярева в кандидаты на пост главы ОКР

      Стало известно о полученной комментатором Рабадановым при задержании с гранатой травме

      Стало известно отношение украинцев к Зеленскому

      Стали известны подробности дела сбежавшего бывшего российского депутата

      Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в Саратовской области

      Россиянин отправил жену в роддом и надругался над их семилетней дочерью

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Huawei представила складной смартфон

      Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше