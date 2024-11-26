На Украине заявили о причастности СБУ к пыткам журналиста Гонсало Лиры в тюрьме

Депутат Верховной Рады Дубинский заявил, что СБУ пытала журналиста Гонсало Лиру

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к пыткам американского блогера и журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Получили неопровержимые доказательства пыток в Харьковском СИЗО американского гражданина и блогера Гонсало Лиры», — написал Дубинский. Кроме того, журналисту грозили сломать ребра и нанести другие тяжелые травмы, добавил депутат.

В январе глава МИД России Сергей Лавров указал на вседозволенность Украины. Он подчеркнул, что никто не высказался о том, что Киеву можно «мучить до смерти американцев в тюрьме».

12 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что Лира умер в украинской тюрьме. Карлсон утверждал, что Лиру, осужденного за критику правительства президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, пытали.