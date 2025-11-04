Мишустин встретился с Си Цзиньпинем в Пекине

Мишустин и Си Цзиньпин встретились в Доме народных собраний в Пекине

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в Доме народных собраний в центре Пекина. В переговорах участвовали и другие члены российской делегации, среди которых вице-премьеры России Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Александр Новак.

Ранее в Ханчжоу по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая было подписано совместное коммюнике. Стороны также заключили соглашения о сотрудничестве в области инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и средств массовой информации.