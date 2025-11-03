Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 3 ноября 2025Мир

Раскрыты итоги встречи глав правительств России и Китая

По итогам встречи премьеров России и Китая подписали девять документов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Ханчжоу по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая было подписано совместное коммюнике. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе двухдневного визита премьер-министра Михаила Мишустина и его встречи с премьером Государственного совета Китайской народной республики (КНР) Ли Цяном было подписано девять документов.

В частности, были внесены изменения в Соглашение между ФТС России и Главным таможенным управлением КНР о сотрудничестве в области управления рисками от 1 ноября 2017 года, внесены дополнения в Протокол между ведомствами о взаимодействии в области предотвращения незаконного перемещения через границу стран ядерных материалов и радиоактивных веществ.

Правительства России и КНР также подписали документы о сотрудничестве в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и средств массовой информации.

Мишустин заявил, что сотрудничество России и Китая укрепляется на фоне нестабильных событий в мировой политике и экономике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из Суджи вывезли более 300 тел погибших от рук ВСУ мирных жителей. Их передача родственникам попала на видео

    Раскрыто число ежегодно оказывающихся на улице животных в России

    Финляндия предложила новое место и дату для встречи Путина и Трампа

    Россиянке насчитали «коммуналку» на 11 миллионов рублей за пустующую квартиру

    Нарколог раскрыл правильный способ убедить алкоголика лечиться

    Раскрыты итоги встречи глав правительств России и Китая

    Орешкин оценил влияние запрета ЕС на российские энергоресурсы

    Капитан «Спартака» рассказал о нападении на автобус с игроками команды

    В США начали планировать военную миссию еще в одной стране Латинской Америки

    Из России вернули на родину несколько десятков детей мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости