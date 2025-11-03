Раскрыты итоги встречи глав правительств России и Китая

По итогам встречи премьеров России и Китая подписали девять документов

В Ханчжоу по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая было подписано совместное коммюнике. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе двухдневного визита премьер-министра Михаила Мишустина и его встречи с премьером Государственного совета Китайской народной республики (КНР) Ли Цяном было подписано девять документов.

В частности, были внесены изменения в Соглашение между ФТС России и Главным таможенным управлением КНР о сотрудничестве в области управления рисками от 1 ноября 2017 года, внесены дополнения в Протокол между ведомствами о взаимодействии в области предотвращения незаконного перемещения через границу стран ядерных материалов и радиоактивных веществ.

Правительства России и КНР также подписали документы о сотрудничестве в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и средств массовой информации.

Мишустин заявил, что сотрудничество России и Китая укрепляется на фоне нестабильных событий в мировой политике и экономике.