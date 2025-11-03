Мишустин поговоркой описал отношения России и Китая

Мишустин: Отношения России и КНР укрепляются, несмотря на турбулентность в мире

Сотрудничество России и Китая укрепляется на фоне нестабильных событий в мировой политике и экономике. Отношения двух стран оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран, передает РИА Новости.

«Несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, (...) мы запускаем новые масштабные проекты», — обозначил Мишустин, описав отношения стран китайской поговоркой: «Взаимное доверие — краеугольный камень дружбы».

Речь идет об освоении месторождений нефти и газа, производстве высокотехнологичного оборудования, кооперации в сфере энергетики, мирного атома, исследования космоса и Луны, реализации совместных программ в авиа- и автомобилестроении, развитии транспортных коридоров, а также работе в экстремальных условиях Арктики.

«Именно доверие, равно как и понимание общих интересов, желание вместе двигаться вперед, помогают нам эффективно решать долгосрочные задачи. (...) Уверен, что, действуя плечом к плечу, мы справимся со всеми вызовами», — заключил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цяном на озере Сиху. По сообщению российского кабмина, приглашение Мишустина в Ханчжоу — знак доверия и уважения со стороны председателя КНР Си Цзиньпина.