Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая в Ханчжоу

Премьер-министр России Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цяном на озере Сиху. Об этом сообщает РИА Новости.

3 ноября Мишустин прибыл в Ханчжоу для участия в 30-й встрече властей России и Китая. До начала мероприятия премьеры двух стран встретились на одной из вилл.

По сообщению российского кабмина, приглашение Мишустина в Ханчжоу — знак доверия и уважения со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. Также этот жест подчеркивает особый характер взаимоотношений между РФ и Китаем.

Ранее президент США Дональд Трамп описал российского коллегу Владимира Путина и Си Цзиньпина словами «с этими людьми нельзя играть». Он назвал их сильными и жесткими людьми.