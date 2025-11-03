Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 3 ноября 2025Мир

Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая в Ханчжоу

Премьер-министр России Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Ura.ru / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цяном на озере Сиху. Об этом сообщает РИА Новости.

3 ноября Мишустин прибыл в Ханчжоу для участия в 30-й встрече властей России и Китая. До начала мероприятия премьеры двух стран встретились на одной из вилл.

По сообщению российского кабмина, приглашение Мишустина в Ханчжоу — знак доверия и уважения со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. Также этот жест подчеркивает особый характер взаимоотношений между РФ и Китаем.

Ранее президент США Дональд Трамп описал российского коллегу Владимира Путина и Си Цзиньпина словами «с этими людьми нельзя играть». Он назвал их сильными и жесткими людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    На одном из участков фронта у ВСУ заметили панические настроения

    Футболист «Спартака» рассказал о нападении на автобус с игроками команды

    В России вступил силу закон об ограничении количества сим-карт

    Власти России решили поддержать семьи с детьми новой выплатой

    Месси назвал условия для игры на чемпионате мира — 2026

    В одной из европейских стран рассказали об отношении населения к России на фоне пропаганды

    Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая в Ханчжоу

    Российский футболист обжаловал в CAS дисквалификацию за ставки

    Автомобилистам пригрозили арестом за отказ снять обложку с водительских прав

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости