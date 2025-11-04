Экономика
20:31, 4 ноября 2025Экономика

Москвичам и петербуржцам пообещали аномально теплое начало ноября

Леус: Первая рабочая неделя в Москве и Петербурге выдастся аномально теплой
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первая рабочая неделя в Москве и Санкт-Петербурге выдастся аномально теплой для этого времени года. Такой прогноз в своем Telegram-канале жителям двух крупнейших российских городов дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 5 ноября, уточнил он, в Петербурге ожидается рекордная температура для этой даты. Воздух в городе может прогреться до 11-13 градусов (11,9 градуса зафиксировано в 1930 году). Также ожидаются сильные дожди.

В Москве ожидать прихода пикового для ноября тепла стоит в четверг. 6 ноября столбики термометров могут подняться до 8-10 градусов, что на 5-6 градусов выше средних многолетних показателей. Пройдут небольшие дожди. Ближе к выходным вероятность осадков заметно снизится.

Главной причиной аномально теплого начала ноября в двух крупнейших российских городах синоптик назвал приход на Северо-Запад европейской части России обширного циклона, некогда бывшего ураганом «Мелисса». В среду сопутствующее ему тепло выйдет на границу Норвежского и Баренцева морей и дальше распространится сначала в Петербурге, а затем и в Москве, заключил Леус.

В самом конце октября российскую столицу настиг циклон «Лотар». Он принес в Москву плотные облака и сильные дожди. Только 31 октября в городе выпало до четверти месячной нормы осадков. При этом температура воздуха в столице оставалась в районе плюс 4-7 градусов.

