Москву накрыл циклон «Лотар»

Синоптик Леус: Циклон «Лотар» принес в Москву обильные дожди

В столичный регион пришел циклон «Лотар». Чего ждать от него, в Telegram-канале москвичам рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вихрь двигается с северо-запада. Охвативший Москву циклон принес с собой плотные облака и обильные дожди. Только в пятницу, 31 октября, по прогнозам синоптика, в городе выпадет до четверти месячной нормы осадков. Столбики термометров в этот день не поднимутся выше плюс 5-7 градусов в Москве и 3-8 градусов тепла по области. Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Утром атмосферное давление будет опускаться и достигнет отметки в 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Во второй половине дня, однако, показатели барометра вырастут, отметил Леус.

В субботу, 1 ноября, в ночные часы температура составит до 4-6 градусов тепла, в течение дня воздух не прогреется выше плюс 5-7 градусов.

Ранее в МЧС жителей столицы предупредили о сильном ливне 31-го числа. Он может обрушиться на город днем и вечером. Водителям рекомендуется увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, снизить скорость и воздержаться от внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется не укрываться под деревьями и не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям.