Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч общего этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией». Об этом сообщает «Ставка ТВ».

По мнению экс-игрока встреча завершится ничьей. «Я думаю, что никто не расстроится: наберут по одному очку и спокойненько будут готовиться к своим играм чемпионата. А потом наберут те очки, которые нужны будут для уверенного выхода в плей-офф», — заявил Мостовой.

Он добавил, что многое в матче будет зависеть от удачи. «Все-таки, в футболе многое решает именно фарт», — отметил Мостовой.

Встреча пройдет во вторник, 3 ноября. На ничью у букмекеров в среднем можно поставить с коэффициентом 3,90. Шансы клубов победить оцениваются одинаковым коэффициентом 2,60.