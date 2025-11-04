Мир
13:12, 4 ноября 2025

На Западе оценили усилия Украины по вступлению в Евросоюз

Politico оценило усилия властей Украины по вступлению в ЕС на четверку
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Американское издание Politico составило собственный рейтинг оценок усилий стран по вступлению в Европейский союз (ЕС). Список был опубликован на основе комментариев официальных лиц и дипломатов европейского блока.

Усилия властей Украины по вступлению в ЕС эксперты оценили на «твердую четверку». Местному правительству еще естькуда стремиться в этом вопросе. Пример можно брать в том числе с Черногории, которую Politico назвало добившейся наибольшего прогресса страной среди всех кандидатов в члены европейского блока.

Меньше всего усилий на пути к вступлению в ЕС в настоящее время, по оценке экспертов, предпринимает Грузия. Она бы не сдала соответствующий экзамен, если бы вопрос о членстве в блоке решался бы сейчас.

Во вторник, 4 ноября, руководство ЕС должно опубликовать доклад о расширении ЕС. В документе будут оценены в том числе усилия кандидатов в члены европейского блока. Одним из наиболее ярых противников вступления Украины в ЕС выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В противном случае, неоднократно подчеркивал политик, Будапешт понесет экономические потери. Угрозу для Европы во вступлении Украины в блок также увидел глава МИД республики Петер Сийярто.

