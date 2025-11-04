Россия
02:35, 4 ноября 2025Россия

Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время движения

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev Source: Global Look Press

Водитель должен проложить путь в навигаторе до того, как начнет движение, рассказала юрист Валентина Бачурина. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в противном случае это является нарушением правил дорожного движения (ПДД), за которое грозит штраф.

«Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД», — подчеркнула она.

Специалист предостерегла водителей от настройки навигатора во время езды.

Ранее эксперт Дмитрий Гайдукевич заявил, что покупать зимние шины лучше уже сейчас — дальше цены на них будут только расти.

    Все новости