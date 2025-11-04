Названа причина ссоры Зеленского с Сырским

Меркурис: Сырский отказался выполнять приказ Зеленского о наступлении в ДНР

Британский военный аналитик Александр Меркурис объяснил, почему возникла серьезная ссора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил страны (ВСУ) Александром Сырским. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

По словам Меркуриса, есть данные, что Зеленский приказал Сырскому провести наступление в Донецкой народной республике (ДНР). «Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления», — добавил он.

Аналитик подчеркнул, если его сведения верны, то Сырский впервые отказался выполнять приказ Зеленского. Это означает, что ситуация на фронте для Украины ухудшилась.

Ранее о серьезном конфликте между Зеленским и Сырским заявлял экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Он посчитал, что Зеленский теряет контроль над страной.