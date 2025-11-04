Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:21, 4 ноября 2025Культура

Названа стоимость одного выступления Любови Успенской

Shot: Выступление Успенской на корпоративе обойдется заказчикам в 5 млн рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В настоящее время стоимость одного выступления известный шансон-певицы Любови Успенской на частном корпоративе обойдется заказчикам в 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После ликвидации ИП в России артистка продолжает брать заказы на частные выступления. Однако Успенская отказывается ездить на концерты без дочери — Татьяны Плаксиной.

Оплата выступления 71-летней певицы, как отмечается, возможна исключительно через стороннюю фирму. В структуре организации Успенская не числится ни в качестве учредителя, ни в качестве руководителя. Потенциальному заказчику также стоит учитывать, что артистка не отправляется на частные выступления без своей собаки и готова проживать только в президентском люксе с несколькими спальнями отеля бизнес-класса. В райдере певицы также прописан пункт о недопустимости нахождения в гримерке посторонних лиц (включая охрану) после концерта.

О закрытии бизнеса Успенской в России стало известно в конце октября. Юрлицо исполнительницы в стране было открыто в 2021 году, на тот момент певица числилась гражданкой США. Основным видом деятельности ИП было указано производство фильмов и издание песен. Отмечалось, что Успенская внесла изменения в документы в 2023 году, указав гражданство Российской Федерации.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    В Кремле раскрыли поручения Путина по итогам Восточного экономического форума

    Пашинян предостерег от возвращения армян в Карабах

    На Западе оценили усилия Украины по вступлению в Евросоюз

    Британского актера назвали самым сексуальным мужчиной из ныне живущих

    В США проведут тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    Актера Петрашевича заподозрили в пьяной езде

    В Германии отреагировали на слова Дмитриева о Нобелевской премии мира

    В Госдуме рассказали о проблемах с финансированием российского спорта

    Названа стоимость одного выступления Любови Успенской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости