Названа стоимость одного выступления Любови Успенской

Shot: Выступление Успенской на корпоративе обойдется заказчикам в 5 млн рублей

В настоящее время стоимость одного выступления известный шансон-певицы Любови Успенской на частном корпоративе обойдется заказчикам в 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После ликвидации ИП в России артистка продолжает брать заказы на частные выступления. Однако Успенская отказывается ездить на концерты без дочери — Татьяны Плаксиной.

Оплата выступления 71-летней певицы, как отмечается, возможна исключительно через стороннюю фирму. В структуре организации Успенская не числится ни в качестве учредителя, ни в качестве руководителя. Потенциальному заказчику также стоит учитывать, что артистка не отправляется на частные выступления без своей собаки и готова проживать только в президентском люксе с несколькими спальнями отеля бизнес-класса. В райдере певицы также прописан пункт о недопустимости нахождения в гримерке посторонних лиц (включая охрану) после концерта.

О закрытии бизнеса Успенской в России стало известно в конце октября. Юрлицо исполнительницы в стране было открыто в 2021 году, на тот момент певица числилась гражданкой США. Основным видом деятельности ИП было указано производство фильмов и издание песен. Отмечалось, что Успенская внесла изменения в документы в 2023 году, указав гражданство Российской Федерации.