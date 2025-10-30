Любовь Успенская закрыла бизнес в России

Певица Любовь Успенская закрыла свой бизнес в России

Певица Любовь Успенская закрыла в России свой бизнес, который открывала, являясь гражданкой США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что юрлицо исполнительницы было зарегистрировано в 2021 году. В качестве основного вида деятельности были указаны производство фильмов и издание песен. По информации Shot, Успенская внесла изменения в документы в 2023 году, указав гражданство Российской Федерации.

Ранее стало известно, что певец Вася Обломов (настоящее имя — Василий Гончаров, признан Минюстом иноагентом) закрыл свой бизнес в России. Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП исполнителя хита «Еду в Магадан», поводом стало заявление Гончарова. В качестве вида деятельности музыканта были указаны «звукозапись и издание музыкальных произведений».