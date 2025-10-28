Автор хита «Еду в Магадан» закрыл свой бизнес в России

Уехавший из России певец Вася Обломов закрыл свой бизнес в стране

Певец Вася Обломов (настоящее имя — Василий Гончаров, признан Минюстом иноагентом) закрыл свой бизнес в России. Об этом пишет Postnews.

Как сообщает источник, Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП исполнителя хита «Еду в Магадан», поводом стало заявление Гончарова. Отмечается, что в качестве вида деятельности музыканта указаны «звукозапись и издание музыкальных произведений».

В апреле стало известно, что Васю Обломова внесли в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации. Артист уехал из страны после начала специальной военной операции, открыто поддержав Украину. Вместе с супругой он проживает в США.