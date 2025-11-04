Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец объявил голодовку

Адвокат Канестрини: Украинец Сергей Кузнецов отказался от еды 29 октября

Обвиняемый в подрывах газопроводов «Северный поток» гражданин Украины Сергей Кузнецов объявил голодовку, он не принимает пищу с 29 октября. Об этом заявил представляющий его интересы адвокат Никола Канестрини, слова которого приводит Agenzia Nova.

Пища, которую предлагали Кузнецову, не соответствует его состоянию здоровья, отметил юрист. Необходимого питания подопечный Канестрини не может добиться с момента помещения под стражу 22 августа. На этом фоне Кузнецов был вынужден отказаться от еды со среды, 29 октября, и объявить полноценную голодовку.

Такой шаг стал ответом на несоблюдение основных прав Кузнецова, пояснил Канестрини. Его подопечный хочет добиться предоставления «адекватного питания» и достойных условий содержания под стражей. Кроме того, украинец требует равного с остальными заключенными доступа к информации и регулярных визитов родственников, констатировал адвокат.

Кузнецова задержали в августе в Италии, его обвиняют в участии в группировке, ответственной за подрыв на участке трубопроводной системы «Северный поток», который произошел в конце сентября 2022 года. ФСБ России расценило подобные действия в качестве акта международного терроризма. В конце октября 2025-го суд в Болонье постановил экстрадировать бывшего сотрудника СБУ в Германию. Защита украинца обжаловала это решение и добилась пересмотра дела в Верховном кассационном суде. Итоговое решение, от которого будет зависеть дальнейшая судьба Кузнецова, инстанция должна вынести в течение месяца.