Профессор Дизен: В ЕС призовут Россию капитулировать при ее победе на Украине

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что среднестатистический житель Европы порекомендует России немедленную капитуляцию и отвод войск на границы 1991 года вне зависимости от ситуации в зоне спецоперации на Украине. Об этом он высказался в статье для издания Steigan.

Дизен предложил политику, журналисту или ученому из Европы провести мысленный эксперимент и представить себя на месте советника Кремля.

«...Если бы вы были советником Кремля, что бы вы сказали России, если бы не было переговоров по урегулированию конфликта на Украине? Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы», — указал он.

Ранее Дизен призвал Украину завершить конфликт, чтобы сохранить нацию. Он подчеркнул, что Киев теряет людей, инфраструктуру и территории.