На Западе призвали Украину скорее завершить конфликт по одной причине

Дизен заявил, что Украина должна завершить конфликт, чтобы сохранить нацию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские власти должны как можно скорее завершить конфликт с Россией, чтобы сохранить возможность восстановить нацию. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«С каждым днем войны способность Украины восстанавливать и сохранять нацию уменьшается, поскольку теряются люди, инфраструктура и территории», — заявил он.

При этом профессор обратил внимание на то, что любые упоминания о готовности к компромиссам, в частности отказ от расширения НАТО на восток, часто воспринимаются как «антиукраинские».

Ранее Дизен заявил о том, что Запад уже потерпел поражение на Украине и для европейцев рациональной политикой было бы прекратить расширение НАТО на восток, чтобы оставить украинские территории.

