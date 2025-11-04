Ценности
Скончался богатейший человек Великобритании

FT: Скончался богатейший человек Великобритании Гопи Хиндуджа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Wikipedia

В Великобритании в возрасте 86-лет ушел из жизни богатейший человек королевства бизнес индийского происхождения Гопичанд Хиндуджа. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что бизнесмен скончался после продолжительной болезни. Другие обстоятельства смерти не раскрываются.

В течение многих лет Гопичанд вместе со своим братом Шричандом, который умер в мае 2023 года, возглавлял индийский конгломерат Hinduja Group.

Ранее в Великобритании были разграблены три особняка бизнесмена и бывшего главы Российской авторской организации (РАО) Сергея Федотова. Отмечается, что дома пустуют около десяти лет. По словам местных жителей, «из-за халатности некогда внушительные дома превратились в заброшенную игровую площадку, где подростки регулярно устраивают вечеринки».

