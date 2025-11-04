FT: Скончался богатейший человек Великобритании Гопи Хиндуджа

В Великобритании в возрасте 86-лет ушел из жизни богатейший человек королевства бизнес индийского происхождения Гопичанд Хиндуджа. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что бизнесмен скончался после продолжительной болезни. Другие обстоятельства смерти не раскрываются.

В течение многих лет Гопичанд вместе со своим братом Шричандом, который умер в мае 2023 года, возглавлял индийский конгломерат Hinduja Group.

