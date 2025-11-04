Солдаты ВСУ избили гражданского без ноги

В ДНР солдаты ВСУ избили инвалида без ноги

На блокпосту в селе Комар в Донецкой народной республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) напали на инвалида и избили его. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что у мужчины нет ноги с детства, у него первая группа инвалидности. «Они [солдаты ВСУ] меня высадили с автобуса, ударили прикладом по спине, загнали... Они сказали: "Вот, поймали москаля"», — поделился пострадавший.

Ранее появилось видео, на котором видно, как бойцы ВСУ дронами атаковали двух гражданских с белым флагом.