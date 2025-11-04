Бывший СССР
ВСУ дронами ударили по гражданским с белым флагом под Купянском

ВСУ при помощи дронов убили двух мирных жителей с белым флагом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Под Купянском Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами атаковали двух мирных жителей, которые пытались эвакуироваться и шли в сторону российских бойцов. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный простор», публикуя соответствующее видео.

На кадрах видно, что по дороге идет мирный житель. Он размахивает белым флагом, однако это не остановило оператора беспилотника — он направил в его сторону дрон, после чего произошел взрыв. Тело погибшего начал обходить второй гражданский, однако его атаковал другой беспилотник.

Ранее сообщалось, что в Брянской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель.

