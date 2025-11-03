Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:52, 3 ноября 2025Россия

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

Богомаз: Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по Брянской области
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по Брянской области, пострадал мирный житель. Об этом в Telegram сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

Уточняется, что украинская армия атаковала с помощью дрона-камикадзе село Кирилловка Климовского района. «В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся скутеру, к сожалению, ранен мирный житель», — заявил Богомаз.

По словам главы региона, пострадавшего госпитализировали и оказали ему необходимую помощь. На месте удара работают оперативные и экстренные службы.

31 октября сообщалось, что ВСУ ударили дронами-камикадзе по предприятию «Мираторга» в Брянской области. Сотрудник холдинга получил контузию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Владелец квартиры нашел тело ребенка в диване после выезда съемщицы

    В ЮАР высказались о проведении встречи Путина и Трампа после предложения Стубба

    Хинштейн отреагировал на концерт исписавшего Суджу матерными надписями рэпера в Курске

    Сына Плющенко увезли на скорой после выступления на дне рождения отца

    Российский парапланерист погиб в Турции

    Украинцев обвинили в желании стать хозяевами Польши

    Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

    Белоруссия решила вернуть посольство в одну европейскую страну

    На Западе оценили возможности России первой в мире наносить ядерные удары с моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости