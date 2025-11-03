Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

Богомаз: Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по Брянской области, пострадал мирный житель. Об этом в Telegram сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

Уточняется, что украинская армия атаковала с помощью дрона-камикадзе село Кирилловка Климовского района. «В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся скутеру, к сожалению, ранен мирный житель», — заявил Богомаз.

По словам главы региона, пострадавшего госпитализировали и оказали ему необходимую помощь. На месте удара работают оперативные и экстренные службы.

31 октября сообщалось, что ВСУ ударили дронами-камикадзе по предприятию «Мираторга» в Брянской области. Сотрудник холдинга получил контузию.

