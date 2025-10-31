ВСУ ударили по предприятию «Мираторга» в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил об ударе ВСУ по предприятию «Мираторга»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по предприятию «Мираторга» в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ "Мираторг" в селе Хоромное Климовского района», — написал он.

По его словам, сотрудник холдинга получил контузию. Глава области отметил, что пострадавшему уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Накануне ВСУ также атаковали территорию «Мираторга» в Брянской области. Тогда пострадал один человек — сотрудник компании. У него диагностировали баротравму. Отмечается, что под удар попали два объекта: свиноводческий комплекс и ферма крупного рогатого скота.