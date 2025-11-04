Умер бывший формальный глава Северной Кореи

Формальный глава КНДР с 1998 по 2019 год Ким Ён Нам умер в возрасте 97 лет

Северокорейский функционер Ким Ён Нам, с 1998-го по 2019 год являвшийся в соответствии с Конституцией КНДР высшим должностным лицом государства, скончался в возрасте 97 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Жизнь Ким Ен Нама была блестящей жизнью революционера, который с самой высокой честью, чистой верностью и высокой способностью был предан революции в окружении заботы партии и вождя», — утверждается в заметке.

Политик родился в 1928 году в Пхеньяне. С 1946 года он учился в России — сначала на историческом факультете Томского университета, а затем в Ростовском государственном университете.

Позднее Ким Ен Нам продвигался по партийной лестнице и в 1998 году стал председателем Президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, то есть высшим должностным лицом государства. В этом статусе он присутствовал на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году и зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014-м.

В государственную комиссию по организации похорон Ким Ен Нама вошли сто человек, в том числе северокорейский лидер Ким Чен Ын. Вынос гроба состоится 5 ноября.

Ранее Ким Чен Ын во время церемонии, посвященной началу возведения Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции заявил, что дружба России и КНДР находится на пике.