Ученые спрогнозировали высокую активность вспышек на Солнце

В ИКИ РАН спрогнозировали рост активности вспышек на Солнце во вторник
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Фото: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Активность вспышек на Солнце, которая уже находится на высоком уровне, вырастет во вторник. Соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«Космическая погода 04 ноября 2025 года (...) Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — слабо возмущенная. Вспышечная активность — высокая с прогнозами дальнейшего роста», — пишут ученые.

В сообщении отметили, что за прошедшие сутки зафиксировали слабо возмущенную геомагнитную обстановку и высокую вспышечную активность.

Ранее в ноябре руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал о регистрации самой сильной с конца сентября вспышки на Солнце. 28 сентября на светиле произошла вспышка уровня M6.4. Сейчас ученые наблюдают за формированием крупного выброса.

