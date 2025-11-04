Ученые спрогнозировали высокую активность вспышек на Солнце

Активность вспышек на Солнце, которая уже находится на высоком уровне, вырастет во вторник. Соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.
«Космическая погода 04 ноября 2025 года (...) Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — слабо возмущенная. Вспышечная активность — высокая с прогнозами дальнейшего роста», — пишут ученые.
В сообщении отметили, что за прошедшие сутки зафиксировали слабо возмущенную геомагнитную обстановку и высокую вспышечную активность.
Ранее в ноябре руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал о регистрации самой сильной с конца сентября вспышки на Солнце. 28 сентября на светиле произошла вспышка уровня M6.4. Сейчас ученые наблюдают за формированием крупного выброса.