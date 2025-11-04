Мир
Умер бывший вице-президент США

Бывший вице-президент США Чейни умер на 85-м году жизни
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tom Benitez / Pool / Getty Images

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя портала Punchbowl Джейка Шермана.

«Бывший вице-президент умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов», — пояснил Шерман.

Дик Чейни родился в 1941-м году в Небраске, политическую карьеру начал в 1969-м году. При Джордже Буше-старшем он занимал пост министра обороны, а в администрации его сына Джорджа Буша-младшего занимал пост вице-президента.

В 2024 году ушел из жизни бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 год. Картер стал первым президентом США, который дожил до 100-го дня рождения.

