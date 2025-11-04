В ЕС предложили ввести испытательный срок для новых членов

Еврокомиссар Кос: Брюссель изучает идею испытательного срока для новых членов

Брюссель изучает идею введения испытательного срока для новых членов Евросоюза (ЕС). Об этом в беседе с Financial Times заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Я не хочу прослыть комиссаром, которая привела [в ЕС] троянских коней, готовых начать действовать [против интересов сообщества] через пять, 10 или 15 лет», — заявила евробюрократ.

Кос не раскрыла, как именно будет применяться механизм и как он будет ограничивать права новых членов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении Украины к членству в ЕС. По его словам, страна готова открыть первый, второй и шестой кластеры переговоров.