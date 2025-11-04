Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:40, 4 ноября 2025Мир

В ЕС предложили ввести испытательный срок для новых членов

Еврокомиссар Кос: Брюссель изучает идею испытательного срока для новых членов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Брюссель изучает идею введения испытательного срока для новых членов Евросоюза (ЕС). Об этом в беседе с Financial Times заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Я не хочу прослыть комиссаром, которая привела [в ЕС] троянских коней, готовых начать действовать [против интересов сообщества] через пять, 10 или 15 лет», — заявила евробюрократ.

Кос не раскрыла, как именно будет применяться механизм и как он будет ограничивать права новых членов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении Украины к членству в ЕС. По его словам, страна готова открыть первый, второй и шестой кластеры переговоров.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Врач рассказал об опасности одностороннего использования наушников

    Путин подписал закон о круглогодичном призыве

    Назван кандидат на пост главнокомандующего ВСУ в случае отставки Сырского

    Представителей командного вида спорта из России впервые за три года допустили до турниров

    Скончался богатейший человек Великобритании

    Суд отказал россиянке в праве забрать ребенка у отца из Нидерландов

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Врач раскрыла главные принципы вечернего питания для крепкого сна

    Дрон ВСУ разорвал стоявшую на коленях и крестившуюся женщину и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости