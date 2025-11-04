Бывший СССР
Зеленский заявил о продвижении Украины к членству в ЕС

Зеленский: Украина готова открыть 1, 2 и 6 кластеры переговоров о членстве в ЕС
Украина в рамках вступления в Европейский союз (ЕС) уже готова открыть первый, второй и шестой кластеры переговоров. Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Отчет Европейской комиссии в рамках Пакета расширения Европейского союза подтверждает: Украина уверенно движется к членству в ЕС и готова открыть кластеры один, два и шесть», — говорится в публикации.

Процесс переговоров о вступлении в ЕС состоит из обсуждения 31 темы, разбитых на шесть кластеров. Первый кластер касается основных ценностей сообщества, второй — вопросов регулирования рынка, шестой — внешнеполитических отношений.

Против вступления Украины в ЕС выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в случае присоединения Киева к союзу Будапешт понесет крупные экономические издержки.

    Все новости