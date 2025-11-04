В Европе назвали последствия передачи российских активов Украине

Дизен: Европа станет изгоем в случае кражи суверенных активов России

У Европы заканчиваются деньги для продолжения опосредованной войны с Россией, в связи с чем Брюсселю придется использовать российские активы для выделения Украине «репарационного кредита». Последствия такого шага назвал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

Он прокомментировал статью Politico о том, что Киев может лишиться поддержки со стороны Международного валютного фонда, если Евросоюз не станет передавать Украине деньги за счет активов РФ. По мнению эксперта, такой шаг сделает ЕС изгоем в финансовом плане.

«Чтобы продолжать опосредованную войну, Европе придется пожертвовать собой», — написал Дизен.

Ранее о рисках ЕС из-за «репарационного кредита» Украине сообщило издание Strategic Culture. В частности, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал этот план «совершенно безумным».