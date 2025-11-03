Мир
17:22, 3 ноября 2025Мир

Европа подложила политическую и финансовую бомбы под свой фундамент из-за активов России

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе

Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе. Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Страны Евросоюза рискуют из-за репарационного кредита Украине на основе активов России. Об этом сообщило издание Strategic Culture (SC).

По данным источника, Европа подложила политическую и финансовую бомбы под свой фундамент, не осознавая последствий для своих налогоплательщиков. Так, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал этот план «совершенно безумным», так как после завершения СВО европейцы будут юридически обязаны вернуть деньги Кремлю.

По мнению авторв публикации, единственный вариант, в котором жители Европы избавятся от уплаты кредита, заключается в «поражении России на поле боя».

