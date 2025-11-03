Экономика
10:23, 3 ноября 2025

Названо условие прекращения помощи Украине со стороны МВФ

Politico: МВФ может прекратить финансовую помощь Украине из-за отказа Бельгии
Вячеслав Агапов

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) может прекратить финансовую помощь Украине из-за отказа Бельгии. Такое условие со ссылкой на представителей Европейского союза (ЕС) называет Politico.

По словам представителя Еврокомиссии и дипломатов из стран — участниц ЕС, убедить организацию в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы поможет «репарационный кредит», выданный за счет российских замороженных активов. Для этого Бельгия должна поддержать решение об экспроприации активов России.

В то же время европейские эксперты опасаются, что времени на то, чтобы убедить МВФ предоставить Киеву новый кредит на восемь миллиардов евро, остается все меньше. Поддержка организации будет иметь решающее значение для украинской стороны.

Несмотря на то что объем помощи МВФ для Киева невелик, сам факт ее выделения должен свидетельствовать о финансовой устойчивости страны — этот шаг зафиксирует, что госуправление в стране ведется эффективно. В то же время Бельгия отказалась выделять репарационный кредит Украине, и у ЕС почти не остается времени согласовать позицию до решающего заседания МВФ, которое, вероятно, состоится в декабре.

Лидеры Евросоюза пытаются подготовить юридическое обоснование использования замороженных в западных государствах российских активов для дальнейшей передачи Киеву. Это стало возможно после того, как представители Бельгии, в депозитарии которой хранится подавляющая часть заблокированных российских активов, дали понять, что не будут препятствовать их передаче Украине. Власти ЕС хотят перестраховаться на случай возможных судебных исков Москвы и подготовить юридическое обоснование использования замороженных активов в интересах Киева.

