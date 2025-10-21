Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:31, 21 октября 2025Экономика

Европа разработает юридическое обоснование использования активов России

Politico: ЕК поручат разработать юридическое обоснование передачи активов России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) намерены официально поручить Еврокомиссии (ЕК) подготовить юридическое обоснование использования замороженных в западных государствах российских активов для дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние документы.

Это стало возможно после того, как представители Бельгии, в депозитарии которой хранится подавляющая часть заблокированных российских активов, дали понять, что не будут препятствовать их передаче Украине. Теперь власти ЕС хотят перестраховаться на случай возможных судебных исков Москвы и подготовить юридическое обоснование использования замороженных активов в интересах Киева.

Материалы по теме:
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
28 апреля 2025
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024

Руководство ЕС хочет предоставить Украине многомиллиардный кредит. Ожидается, что заем будет профинансирован за счет заблокированных российских активов. Бельгийский дипломат в беседе с европейским изданием отметил, что власти его страны изменили свою позицию по этому вопросу и теперь не намерены выступать против подобной меры. В случае утверждения юридического обоснования оно должно будет пройти процедуру согласования на уровне стран ЕС. На это могут уйти недели, заключается в материале.

Власти ЕС намерены использовать заблокированные российские активы для финансирования так называемого «репарационного кредита» Украине. Размер заема, как ожидается, должен будет составить порядка 140 миллиардов евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поясняла, что кредит будет разбит на несколько траншей, часть итоговой суммы пойдет на закупку вооружений европейских производителей. Руководитель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа отмечала, что Киев и страны ЕС в целом поддерживают эту инициативу. Предоставление «репарационного кредита», уточнила она, станет для Украины ключевой финансовой целью в следующем году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по Ростовской области. Есть раненые, повреждены жилые дома, магазины и медцентр

    В России оценили последствия скандального закона о локализации такси

    В России начали применять тяжелый дрон «Воган»

    Учитель с туберкулезом преподавал в российской школе

    В МИД России прокомментировали перенос встречи Лаврова и Рубио

    Российский фондовый рынок упал после сообщения CNN

    Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

    Канада пообещала арестовать Нетаньяху

    Момент удара беспилотника ВСУ по российскому региону и его мощный взрыв попали на видео

    Названа приоритетная версия в деле о бесследно пропавшей семье Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости