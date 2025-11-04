Из жизни
15:33, 4 ноября 2025

В Германии скончался старейший житель страны

В Германии в возрасте 110 лет скончался старейший житель страны Карл Хайдле
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Германии скончался старейший житель страны. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о кончине Карла Хайдле, наступившей в ночь на 1 ноября, подтвердили в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Известно, что мужчина ушел из жизни в возрасте 110 лет, он был слесарем по профессии.

«За свою долгую жизнь он многое видел и многое перенес (...). Для многих из нас он был примером благоразумия и уважения», — отметил бургомистр общины Бенедикт Паулович.

В конце сентября стало известно, что в США умер старейший глава мормонов Рассел Нельсон. Ему был 101 год.

