В США умер старейший глава мормонов Нельсон, ему был 101 год

Президент американской религиозной ассоциации «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (также называемой мормонской) Рассел Нельсон умер на 102-м году жизни. Об этом говорится в заявлении на сайте церкви.

«С прискорбием сообщаем, что Рассел М. Нельсон, горячо любимый президент Церкви Иисуса Христа святых последних дней, мирно ушел из жизни (...) в своем доме в Солт-Лейк-Сити», — говорится в заявлении.

