15:57, 28 сентября 2025Из жизни

В США умер старейший глава мормонов

В США умер старейший глава мормонов Нельсон, ему был 101 год
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: George Frey / Reuters

Президент американской религиозной ассоциации «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (также называемой мормонской) Рассел Нельсон умер на 102-м году жизни. Об этом говорится в заявлении на сайте церкви.

«С прискорбием сообщаем, что Рассел М. Нельсон, горячо любимый президент Церкви Иисуса Христа святых последних дней, мирно ушел из жизни (...) в своем доме в Солт-Лейк-Сити», — говорится в заявлении.

Ранее изгнанная из мормонской общины порномодель решила восстановить девственность «по указу Бога». Она планирует восстановить девственную плеву и рассматривает процедуру как священное перерождение.

До этого звезда реалити-шоу «Тайная жизнь жен мормонов» (The Secret Lives of Mormon Wives) Джесси Нгатикаура рассказала, что решилась на операцию по удалению части щитовидной железы после советов зрителей шоу, которые заметили у нее подозрительные симптомы. В итоге у Нгатикауры обнаружили несколько узлов, врачи посоветовали частичное удаление органа.

