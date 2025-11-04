В Москве выставили на продажу самый дорогой медиатор

Медиатор гитариста Tokio Hotel выставили на продажу в Москве за 500 тысяч рублей

Медиатор, принадлежавший гитаристу немецкой группы Tokio Hotel Тому Каулитцу, выставили на продажу в Москве за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фанатка группы привезла медиатор с концерта тура Humanoid City, который состоялся 28 марта 2010 года в Белграде. Отмечается, что москвичка на последние деньги отправилась на выступление группы в Сербию.

«Сейчас решила монетизировать память и выставила объявление с реликвией», — говорится в сообщении. Автор объявления также предлагает афишу с концерта в Сербии в подарок к самому дорогому медиатору.

В сентябре портал «Страсти» сообщил, что расческу российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой выставили на продажу в сети за 50 тысяч рублей. Продавец не уточнил, как к нему попал этот предмет. Также в сети обнаружили объявление о продаже кепки рэпера Паши Техника, за которую хотят выручить 1,5 миллиона рублей.