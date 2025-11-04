В Сербии начали поиск приезжих снайперов

Вучич: В Белграде на фоне протестов ищут двух приезжих снайперов

Правоохранительные органы третий день ищут в Белграде приезжих снайперов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva на фоне протестов в связи с годовщиной обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад.

«В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти. Но знаем, что они приехали, знаем, откуда деньги, знаем цели. Уверен, что компетентные органы смогут это разрешить», — сказал он.

Протесты в Сербии начались 1 ноября. Люди вышли почтить память погибших в 2024 году в Нови-Саде и выразить протест против властей. Жители страны требуют реформ строительного надзора, поскольку трагедия случилась через четыре месяца после реконструкции, которая обошлась примерно в 16 миллионов евро.

Ранее Вучич заявил, что парламентские выборы в Сербии пройдут до истечения текущего срока полномочий законодательного органа.