05:11, 4 ноября 2025Мир

В США захотели получить помощь в урегулировании на Украине

Постпред Уолтц призвал мировое сообщество помочь США в урегулировании на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: Reuters

Постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц заявил, что Вашингтон ждет помощи со стороны мирового сообщества в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью порталу Breitbart.

Уолтц прокомментировал усилия США по украинскому урегулированию и подчеркнул, что в Вашингтоне хотели бы получить содействие.

«Только президент [США Дональд] Трамп мог заставить их [Россию и Украину] перестать вообще молчать и начать хотя бы разговаривать... Мы еще не вполне там, и остальной мир должен нам помочь», — призвал он.

