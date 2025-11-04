В ВСУ призвали не рассчитывать на появление детей депутатов на фронте

Военная ВСУ Яна Мультик: Дети украинских депутатов не появятся на фронте

Украинская военнослужащая Яна с позывным Мультик призвала на рассчитывать на появление на фронте детей депутатов. Ее слова приводит УНИАН.

Она выразила уверенность, что каждый гражданин должен поддерживать свою страну, платить налоги, работать на пользу Украины.

«И не надо рассказывать, что "пусть воюют дети депутатов". Не будут воевать дети депутатов. Примите тот факт», — подчеркнула Яна.

Ранее доброволец батальона имени Максима Кривоноса, созданного из бывших солдат ВСУ, с позывным Белый рассказал о случаях «увольнения» с военной службы на Украине за деньги.