В ВСУ ситуацию в Красноармейске сравнили с Суджей

Украинский военный сравнил положение ВСУ в Красноармейске с бегством из Суджи
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ВСУ ситуацию в Красноармейске (Покровске) сравнили с бегством украинских войск из Суджи в Курской области. Сообщение одного из солдат ВСУ приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Украинский боец, слова которого приводит «РВ», заявляет об отсутствии слов, чтобы прокомментировать положение ВСУ в Красноармейске. Он заявляет, что украинским бойцам для выхода оставили лишь узкий коридор — так же, по его словам, было и в Судже.

Боец ВСУ обвинил командиров в сокрытии реальной ситуации в Покровско-Мирноградской агломерации. По его словам, к нынешнему положению привело то, что российские дроны фактически блокировали украинскую логистику в районе Покровска.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Владимира Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске.

