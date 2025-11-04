В ВСУ создали методичку по уничтожению сдающихся в плен украинских солдат

Украинские военные убивают сдающихся в плен сослуживцев по методичке от командования, где прописан соответствующий регламент, рассказали в российских силовых структурах. Об этом пишет ТАСС.

Как указал источник, при любых попытках выхода с позиций командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьет по своим солдатам с помощью дронов.

«Пленные говорят, что существует методичка от руководства, где черным по белому прописано: "Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами"», — говорится в сообщении.

Ранее окруженные в Купянске солдаты ВСУ решили сдаться в плен. Они указали на бедственное положение украинских солдат.