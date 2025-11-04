Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:59, 4 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский отверг идею вступления в ЕС с испытательным сроком

Зеленский: Членство Украины в ЕС должно быть полноценным
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Членство Украины в Европейском союзе (ЕС) должно быть полноценным и не может ограничиваться рамками и процедурами, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он отверг идею вступления в ЕС с испытательным сроком, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется очень важным, чтобы у нас за одним столом были равные страны», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что невозможно быть «полуактивным» членом ЕС.

Ранее Зеленский заявил о продвижении Украины к членству в ЕС. По его словам, страна готова открыть первый, второй и шестой кластеры переговоров.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер телеведущий Юрий Николаев

    SHAMAN исполнил написанную ко Дню народного единства песню

    Зеленского уличили в желании «захватить» Польшу

    Зеленский отверг идею вступления в ЕС с испытательным сроком

    В одном из дворов Москвы произошла стрельба

    В Кремле прокомментировали заявление о готовности Сербии продавать оружие кому угодно

    Украина не получит все деньги от продажи «Челси»

    Минобороны отчиталось о ликвидации 13 украинских беспилотников над Россией

    Путин пообщался с детьми бойцов СВО

    В России отреагировали на видео с убитой дроном ВСУ крестящейся женщиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости