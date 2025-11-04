Мир
05:02, 4 ноября 2025Мир

Зеленского в Иране зачислили в «жертвы США»

«Страна»: Иран поместил Зеленского на плакат с пострадавшими от США политиками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского в Иране зачислили в «жертвы США», об этом пишет «Страна.ua».

В центре Тегерана появился плакат, на котором изображена голова Статуи Свободы, а в ее короне — портреты политиков, пострадавших от США; там, среди прочих, изображены Муаммар Каддафи, последний шах Ирана Реза Пехлеви, Саддам Хусейн и Владимир Зеленский.

Надписи на плакате гласят: «За завесой обещаний свободы» и «США — могущественный сатана».

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский является ужасным лидером, который считает поражением перспективу завершения конфликта.

    Все новости