47-летняя Летиция Каста без штанов снялась для журнала

Супермодель Летиция Каста в откровенном образе снялась для журнала Vanity Fair

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста в откровенном образе снялась для французской версии журнала Vanity Fair. Соответствующие фото появилось в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

47-летняя манекенщица предстала перед фотографом в голубой рубашке и накинутом на одно плечо черном укороченном жакете.

При этом знаменитость отказалась от штанов. Ее образ дополнили массивные серьги удлиненной формы. В то же время стилисты сделали ей небрежную укладку, а визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

В июне Летиция Каста снялась в откровенных купальниках для модного бренда. Так, на одном из размещенных снимков знаменитость продемонстрировала фигуру в слитном изделии синего цвета.