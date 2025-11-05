Администрация Трампа стала отрицать планы по нападению на Венесуэлу

Вашингтон отрицает, что администрация президента США Дональда Трампа задумалась над тремя сценариями применения военной силы против Венесуэлы, чтобы свергнуть президента республики Николаса Мадуро. Об этом в среду, 5 ноября, пишет ТАСС.
Так, с мнением по поводу статьи, опубликованной в газете The New York Times (NYT), на этот счет выступил посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. В своих соцсетях он написал, что данный материал полон ошибок.
«Это не новостной материал, а комментарий, место которому — на редакционной полосе», — заявил Гренелл.
Ранее NYT писал, что администрация главы США разработала три силовых варианта свержения Николаса Мадуро. Первый сценарий, как указывалось в статье, может сложиться на фоне воздушных ударов Вашингтона по военным объектам. Сторонники такого развития событий надеются, что при его воплощении венесуэльский лидер покинет страну.
Остальные два рассматриваемых шага — захват или расправа над политиком, взятие под контроль аэропортов, нефтяных месторождений и некоторых объектов инфраструктуры.