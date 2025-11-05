Мир
08:46, 5 ноября 2025Мир

Администрация Трампа стала отрицать планы по нападению на Венесуэлу

Посланник Трампа отверг обвинения по разработке плана нападения на Венесуэлу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Вашингтон отрицает, что администрация президента США Дональда Трампа задумалась над тремя сценариями применения военной силы против Венесуэлы, чтобы свергнуть президента республики Николаса Мадуро. Об этом в среду, 5 ноября, пишет ТАСС.

Так, с мнением по поводу статьи, опубликованной в газете The New York Times (NYT), на этот счет выступил посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. В своих соцсетях он написал, что данный материал полон ошибок.

«Это не новостной материал, а комментарий, место которому — на редакционной полосе», — заявил Гренелл.

Ранее NYT писал, что администрация главы США разработала три силовых варианта свержения Николаса Мадуро. Первый сценарий, как указывалось в статье, может сложиться на фоне воздушных ударов Вашингтона по военным объектам. Сторонники такого развития событий надеются, что при его воплощении венесуэльский лидер покинет страну.

Остальные два рассматриваемых шага — захват или расправа над политиком, взятие под контроль аэропортов, нефтяных месторождений и некоторых объектов инфраструктуры.

