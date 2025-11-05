Силовые структуры
Автомобиль ездившего в нетрезвом состоянии россиянина отправили на СВО

В Дагестане автомобиль пьяного водителя конфисковали и отправили на СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Дагестана»

В Республике Дагестан нетрезвый местный житель лишился автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления ГАИ.

По данным полиции, автомобиль у россиянина конфисковали по решению Бабаюртовского районного суда Дагестана после того, как он был задержан сотрудниками ГАИ. Это произошло из-за того, что мужчина сидел за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Изъятый автомобиль суд постановил передать на нужды специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что сбивший около 30 дронов в Сибири житель Дагестана получил награду.

