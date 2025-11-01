Россия
Сбивший камнями около 30 дронов в Сибири россиянин получил награду

Сбивший около 30 дронов в Сибири житель Дагестана получил награду
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Администрации Главы РД

Житель Дагестана Шамиль Гамидов помогал военнослужащим в Иркутской области блокировать беспилотники, вылетавшие из фур, ему удалось сбить камнями около 30 дронов. За этот поступок он получил награду, передает РИА Новости.

Россиянину вручили медаль «За проявленное мужество». Награду дальнобойщику Гамидову вручил лично глава Дагестана Сергей Меликов.

«Настоящие герои живут среди нас. Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных сил России. Поздравляю, Шамиль, с заслуженной наградой», — сказал Меликов на церемонии награждения.

1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали несколько российских регионов — они вылетали из фур. Дроны впервые были замечены в Сибири. Дальнобойщики и местные жители стали забрасывать их камнями, пытаясь сбить. Этот момент попал на видео. Ранее в Иркутской области были награждены трое полицейских, которые помешали беспилотникам достигнуть целей.

