17:04, 5 ноября 2025Россия

Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

Белоусов: США работают над созданием новой межконтинентальной ракеты
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

США работают над созданием новой межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, чьи слова приводит ТАСС.

«Идут работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с новой ядерной боеголовкой. Ее дальность стрельбы составит 13 тысяч километров», — сказал он.

По его словам, Вашингтон в октябре провел учение с отработкой превентивного ядерного удара по России.

Ранее появилась информация о том, что США проведут первый после поручения президента Дональда Трампа испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. 5 ноября Космические силы США сообщили о проведении тестового пуска ракеты Minuteman III без заряда.

