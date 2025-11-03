Появились подробности о первом пуске США баллистической ракеты с ядерным зарядом

Newsweek: США проведут первый после поручения Трампа пуск баллистической ракеты

США проведут первый после поручения президента Дональда Трампа испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Подробности об этом публикует РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Предварительно, запуск запланирован с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракету запустят по определенной траектории — в направлении полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах.

Известно, что на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, дальность которых превышает шесть тысяч миль. Они размещены в шахтах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия в США. По его словам, это необходимо для того, чтобы знать, что оружие работает.